Chi è Random? Età e carriera di uno dei 26 Big in gara a Sanremo 2021

Ecco chi è Gio Evan, il govane rapper è tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021

Random, vero nome Emanuele Caso, è un giovane rapper italiano. È uno dei 26 concorrenti in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo 2021.

Il rapper è nato il 26 aprile 2001 in provincia di Napoli, a Massa di Somma, quando aveva due anni si è però trasferito insieme alla sua famiglia a Riccione. Grazie al padre si è appassionato alla musica quando era solo un bambino. A scuola iniziò a manifestare la sua passione per il mondo del rap e del freestyle, iniziò in quel periodo a scrivere testi suoi.

Dopo aver visto un suo video su Youtube il produttore Zenit si offrì di lavorare con lui, il primo singolo che ha pubblicato è Giovane Oro. Pochi mesi dopo pubblica Chiasso, brano che gli fa conquistare un incredibile successo, con il quale ha scalato la vetta delle classifiche italiane e ha conquistato il doppio disco di Platino.

Random pubblica poi il suo secondo singolo ‘Rossetto’, con il quale ha ottenuto di nuovo moltissimo successo. Tra i suoi successi c’è anche Marionette, brano duettato con il noto cantante Carl Brave. Negli anni ha sempre sognato di diventare un cantante famoso e di successo. Nel 2020 ha partecipato ad Amici Speciali, a dicembre dello stesso anno ha pubblicato il suo nuovo singolo ‘Sono Luce’.

Il giovane rapper è tra i 26 big che gareggeranno al Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai Uno da stasera 2 marzo 2021. Il suo inedito brano si intitola Torno a te.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla. Il rapper ha avuto una storia d’amore importante in passato che però è giunta al capolinea. Ad oggi sembra essere ancora single.

Random sarà ospite di Serena Bortone tramite collegamento a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 2 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

