Chi è Gio Evan? Età e carriera di uno dei 26 Big in gara a Sanremo 2021

Ecco chi è Gio Evan, il cantautore, poeta e scrittore è tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021

Gio Evan, vero nome Giovanni Giancaspro, è un cantautore italiano, scrittore e poeta. È uno dei 26 concorrenti del Festival di Sanremo 2021, in gara con la canzone Arnica.

Il cantante è nato il 21 aprile 1988 a Molfetta, sin da ragazzo ha manifestato la sua grande passione per la scrittura e la musica. Ha scritto il suo primo libero a vent’anni, ‘Il florilegio passato‘, una raccolta in versi che parla del suo viaggio in India.

Iniziò due progetti nel 2014 per le strade della Francia, Gigantografie e Le poesie più piccole del mondo. Pubblica poi i libri La bella maniera , Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche e Passa a sorprendermi. Ha anche scritto e diretto l’opera OH ISSA – Salvo per un cielo. Il suo libro Capita a volte che ti penso sempre è uscito nel 2017, l’anno successivo ha pubblicato il libro Ormai tra noi è tutto infinito. Pubblica poi il romanzo Cento cuori dentro nel 2019.



A febbraio del 2020 Gio Evan ha pubblicato un nuovo libro di poesie, Se c’è un posto bello sei te. Nello stesso anno ha pubblicato anche il libro I ricordi preziosi di Noah Gingols.

Per quanto riguarda la sua carriera musicale, il cantautore tra il 2012 e il 2013 ha pubblicato il suo primo disco Cranioterapia. Nel 2018 ha pubblicato Biglietto di solo ritorno grazie al quale ha fatto un tour in Italia e in Europa. Pubblica un altro doppo album nel 2019, Natura Molta. Sempre nel 2019 insieme a Carmen Consoli ha preso parte all’importante Festival HIT WEEK a Miami.

Nel 2020 è uscito il suo nuovo singolo Regali fatti a mano, pochi mesi dopo ha pubblicato il singolo Glenn Miller. Non si sa nulla sulla sua vita privata, ad oggi non è infatti noto se sia single o impegnato sentimentalmente. Gio Evan parteciperà alla nuova edizione del Festival di Sanremo in onda du Rai Uno da oggi 2 marzo 2021.

Gio Evan sarà ospite di Serena Bortone tramite collegamento a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 2 marzo 2021.

Sara Fonte

