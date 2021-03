Cotto e Mangiato ricetta 2 marzo 2021: pollo fritto

Oggi Tessa ci ha preparato il pollo fritto. Questa la nuova leccornia di Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

2 limoni

3 uova

Farina

Pangrattato

Procedimento

Premere due limoni e grattugiare la buccia, immergere il pollo e far macerare un’ora. Dopodiché premere il pollo impanare prima nella farina poi nelle uova sbattute e nel pangrattato. Friggere in abbondante olio bollente per almeno quindici minuti. Quindi servire.

