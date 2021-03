Il tuo ex non muore mai: curiosità sulla commedia d’azione del 2018 in onda stasera

Il tuo ex non muore mai andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Due. Quali sono le curiosità su questa pellicola d’azione e commedia del 2018?

Il tuo ex non muore mai: trama, curiosità, trailer ufficiale e cast

Il tuo ex non muore mai ha come titolo originale The Spy Who Dumped Me, cioè La spia che mi ha mollato. La pellicola è del 2018, è di produzione statunitense e ha una durata di 117 minuti. La regia è di Susanna Fogel.

Audrey e Morgan sono due amiche. Audrey ha appena scoperto che il suo ex è un agente della CIA. L’uomo le aveva chiesto di portare con la sua amica un oggetto speciale a Vienna. Tanto speciale che loro si trovano ostacolate da agenti di ogni tipo, che rende bene anche il lato commedia.

Il film è uscito nei cinema italiani l’8 agosto 2018 e nel mondo ha ottenuto 77,3 milioni di dollari.

Il cast è composto da:

Mila Kunis: Audrey Stockton;

Kate McKinnon: Morgan Freeman;

Sam Heughan: Sebastian Henshaw;

Justin Theroux: Drew Thayer;

Gillian Anderson: Wendy;

Hasan Minhaj: Duffer;

Ivanna Sakhno: Nadedja;

Fred Melamed: Roger;

Kev Adams: autista Lukas;

Ólafur Darri Ólafsson: viaggiatore finlandese;

Tom Stourton: Edward Snowden;

Jane Curtin: Carol Freeman;

Paul Reiser: Arnie Freeman.

