Das Paradies und die Peri, edizione 2018, in onda su Rai 5

Das Paradies und die Peri, tradotto in italiano Il Paradiso e la Peri rappresenta un’opera complessa, ovvero l’oratorio profano di Robert Schumann portata a teatro diverse volte. La versione proposta è quella che ha visto l’impegno scenico con regia, costumi, video e luci del collettivo Anagoor, Leone d’Argento e che fu messo in scena durante la Biennale di Venezia nel 2018.

La trama

La Peri, una volta mandata via dal Paradiso inizia a vagare per l’Oriente, nella speranza di trovare il tesoro più grande sulla Terra, grazie al quale potrà essere di nuovo ammessa nel mondo superiore. Verranno pertanto raccontate le avventure del suo viaggio parlando della varie tappe in Iran, in Turchia, lungo i martoriati confini siriani e al Museo Egizio di Torino.

Cast

Con la direzione di Gabriele Ferro sul palco vedremo Sarah Jane Brandon, Valentina Mastrangelo, Atala Schöck, Maximilian Schmitt e Albert Dohmen.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui