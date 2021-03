Paolo Bonolis annuncia ai fan una novità: “Ci sarò anch’io”

Paolo Bonolis rivela ai suoi tantissimi fan dove lo vedranno a breve oltre ad Avanti un altro

Paolo Bonolis sta per tornare in televisione con Avanti un altro, il programma tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 8 marzo alle 18.45.

Intanto, il noto ed amatissimo conduttore nei giorni scorsi ha annunciato ai suoi tantissimi fan un’altra importate novità. Quale? Ci sarà anche lui tra i protagonisti del nuovo film “Tom & Jerry”. Nel film ci sarà anche la partecipazione vocale di Luca Laurenti.

Paolo Bonolis ha annunciato la novità tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Al Tg5 ha rivelato che non sempre nella realtà tutto può succedere, nel cartone invece si. A detta sua sin da quando era piccolo il cartone gli ha confezionato un fantasioso animo.

Parole che il conduttore ha riportato nella didascalia del post pubblicato su Instagram. Questo è ciò che si legge: “Il cartone animato mi ha confezionato un animo fantasioso fin da quando ero piccolino … nel cartone può succedere di tutto, nella vita non sempre è così! Dal 18 Marzo su tutte le piattaforme digitali #tomejerryilfilm @warnerbrositalia. Ci sono anch’io.”

I suoi tantissimi fan non vedono l’ora di vedere il film e non vedono anche l’ora che il noto conduttore torni a fare compagnia ai telespettatori sul piccolo schermo con Avanti un altro. Paolo Bonolis è da sempre uno dei conduttore più amati e seguiti.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui