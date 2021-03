Horror Movie: i film della maratona su Italia Uno dal 3 all’8 marzo 2021. Quali sono e curiosità sui film scelti da Mediaset

Le reti Mediaset Italia Uno ed Italia Due daranno il via da stasera, 3 marzo 2021, a una maratona di horror movie per gli appassionati e non solo. Ecco quali sono i film scelti, qualche curiosità e a che ora saranno in programmazione.

Halloween, parte la maratona horror movie il 3 marzo alle 21.20 su Italia Uno

Halloween andrà in onda per iniziare la maratona horror movie stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. La pellicola è del 2018 e il regista e co-sceneggiatore è David Gordon Green.

Sequel diretto di Halloween – La notte delle streghe del 1978, il film non prende in considerazione gli altri seguiti o remake della pellicola del ’78. 40 anni dopo i fatti del primo film, i giornalisti Aaron Korey e Dana Haines chiedono di Michael Myers. L’uomo non vuole parlare.

Il giorno dopo, si trova su un bus con altri detenuti per essere trasferito. Il bus ha un incidente ed è il giorno di Halloween. L’uomo inizia a uccidere i due giornalisti. Chi saranno le prossime vittime?

Il cast è composto da:

Jamie Lee Curtis: Laurie Strode;

Judy Greer: Karen Nelson, nata Strode;

Andi Matichak: Allyson Nelson;

Will Patton: Frank Hawkins;

Virginia Gardner: Vicky;

Nick Castle e James Jude Courtney: Michael Myers;

Haluk Bilginer: dott. Ranbir Sartain;

Jefferson Hall: Aaron Korey;

Rhian Rees: Dana Haines;

Toby Huss: Ray Nelson;

Dylan Arnold: Cameron Elam;

Miles Robbins: Dave;

Drew Scheid: Oscar;

Jibrail Nantambu: Julian Morrisey;

Omar Dorsey: Sceriffo Barker;

Brien Gregorie: padre.

Scream 1 e Scream 2, 4 marzo a partire dalle 21.20 su Italia Uno

Scream è un film cult del 1996, da cui sono nati seguiti, serie Tv e franchise. L’horror movie ha la regia di Wes Craven e la sceneggiatura di Kevin Williamson. Ha una durata di 111 minuti.

Nel film, tutto inizia con la telefonata di uno spietato assassino, che fa delle domande a una ragazza sui film horror. Se la donna sbaglia, il suo ragazzo e gli agenti che sono intervenuti per lei moriranno. La pellicola prosegue con diversi omicidi e solo alla fine si scoprirà la verità sull’assassino.

Il cast è composto da:

Neve Campbell: Sidney Prescott;

David Arquette: vicesceriffo Linus “Lenny” Riley;

Courteney Cox: Gale Weathers;

Rose McGowan: Tatum Riley;

Skeet Ulrich: Billy Loomis;

Matthew Lillard: Stu Macher;

Jamie Kennedy: Randy Meeks;

W. Earl Brown: Kenny Jones;

Joseph Whipp: Burke;

Liev Schreiber: Cotton Weary;

Drew Barrymore: Casey Becker;

Kevin Patrick Walls: Steve Orth;

David Booth: Mr. Becker;

Carla Hatley: Mrs. Becker;

Lawrence Hecht: Neil Prescott;

Lois Saunders: Mrs. Tate;

C. W. Morgan: Hank Loomis;

Frances Lee McCain: Mrs. Riley;

Lisa Canning: Jenna Welles;

Henry Winkler: preside Athur Himbry;

Wes Craven: Fred;

Lynne McRee: Maureen Prescott.

La colonna sonora è composta da:

Birdbrain – Youth of America;

Catherine – Whisper;

Nick Cave and the Bad Seeds – Red Right Hand;

Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper;

Julee Cruise – Artificial World [Interdimensional Mix];

Sister Machine Gun – Better Than Me;

Soho – Whisper to a Scream (Birds Fly);

Moby – First Cool Hive;

The Connells – Bitter Pill;

Alice Cooper – School’s Out;

Marco Beltrami – Original Motion Picture Score.

Il seguito della pellicola è datato 1997 e Italia Uno li propone di seguito. la pellicola è di 116 minuti.

I fatti del primo film, svoltisi un anno prima di questo (effettivamente, anche l’uscita di questa pellicola fu un anno dopo il primo), sono diventati un libro e un film di successo. Questo spinge l’assassino a uccidere di nuovo e per i protagonisti salvarsi sarà un vero miracolo.

Il cast è composto da:

Neve Campbell: Sidney Prescott;

David Arquette: Linus Riley;

Courteney Cox: Gale Weathers;

Jamie Kennedy: Randy Meeks;

Laurie Metcalf: Debbie Loomis;

Timothy Olyphant: Mickey Altieri;

Elise Neal: Hallie McDaniel;

Jerry O’Connell: Derek Feldman;

Liev Schreiber: Cotton Weary;

Sarah Michelle Gellar: Casey “Cici” Cooper;

Jada Pinkett Smith: Maureen Evans;

Lewis Arquette: Lewis Hartley;

Duane Martin: Joel Jones;

Rebecca Gayheart: Lois;

Portia de Rossi: Murphy;

Omar Epps: Phil Stevens;

Marisol Nichols: Dawnie;

Philip Pavel: Richard Andrews;

Timothy Hillman: Down;

David Warner: Gus Gold;

Chris Doyle: Andrew Richards;

Heather Graham: Casey Baker nel film Stab;

Tori Spelling: Sydney Prescott nel film Stab;

Luke Wilson: Billy Loomis nel film Stab.

Il mostro della laguna nera, 4 marzo alle 00.45 su Rete 4

Film storico del 1954, Il mostro della laguna nera andrà in onda su Rete 4. L’horror fantascientifico è considerato un cult.

Il film, della durata di 79 minuti, racconta di una spedizione al Rio delle Amazzoni, dove gli scienziati trovano il mostro e decidono di scappare da lui in un’impresa disperata. Quando sono vicini, però, il mostro rapisce una donna che aveva partecipato alla spedizione.

Il cast è composto da:

Richard Carlson: David Reed;

Julie Adams: Kay Lawrence;

Richard Denning: Mark Williams;

Antonio Moreno: Carl Maia;

Nestor Paiva: Lucas;

Whit Bissell: dottor Thompson;

Bernie Gozier: Zee;

Henry A. Escalante: Chico.

Shining, l’horror movie il 5 marzo alle 21.20 su Italia Uno. A seguire The Others

L’horror movie per eccellenza, Shining, andrà in onda alle ore 21.20 su Italia Uno. Ispirato al libro omonimo di Stephen King, il film è diretto da Stanley Kubrick e ha la sceneggiatura di Diane Johnson.

La pellicola del 1980 ha una durata di 144 minuti nella versione completa e di 119 minuti nella versione europea in onda il 5 marzo.

Lo scrittore Jack Torrance, ex insegnate e con seri problemi di alcolismo, decide di accettare un ripiego come custode di un hotel isolato in Colorado. Anche se il suo predecessore ha avuto un esaurimento nervoso, l’ex scrittore non si preoccupa, perché pensa di avere lì la tranquillità necessaria per il suo prossimo libro. Porta così la famiglia con sé, ma l’hotel lo farà impazzire.

Il cast del film cult è composto da:

Jack Nicholson: Jack Torrance;

Shelley Duvall: Wendy Torrance;

Danny Lloyd: Danny Torrance;

Scatman Crothers: Dick Hallorann;

Barry Nelson: Stuart Ullman;

Philip Stone: Delbert Grady;

Joe Turkel: Lloyd;

Anne Jackson: dottoressa;

Tony Burton: Larry Durkin.

A seguire, Italia Uno proporrà il film The Others con Nicole Kidman. La pellicola è del 2001. Il film è diretto da Alejandro Amenábar e ha una durata di 101 minuti.

La pellicola è ambientata sull’isola di Jersey nel 1945. Nicole Kidman interpreta il ruolo di Grace Stewart, una donna sola che combatte con la malattia dei figli, che non sopportano la luce. L’arrivo di due domestici la costringerà a guardare in faccia alla realtà.

Il film ha vinto i Saturn Awards e diversi altri premi della critica.

Il cast è composto da:

Nicole Kidman: Grace Stewart;

Alakina Mann: Anne Stewart;

James Bentley: Nicholas Stewart;

Fionnula Flanagan: Mrs. Bertha Mills;

Elaine Cassidy: Lydia;

Eric Sykes: Mr. Edmund Tuttle;

Christopher Eccleston: Charles Stewart;

Renée Asherson: la medium;

Alexander Vince: Victor Marlish;

Keith Allen: Mr. Marlish;

Michelle Fairley: Mrs. Marlish.

Il treno, horror movie del 6 marzo alle 21.15 su Italia Due

Il treno è un horror movie del 1989 con la regia di Jeff Kwitny. Il film ha una durata di 94 minuti.

Il film si basa su un gruppo di ragazzi americani che studia le tradizioni locali in ex Jugoslavia, dove si fanno sacrifici umani. Pensano di salvarsi prendendo un treno, che, invece, li porterà alla rovina.

Il cast è composto da:

Mary Kohnert: Beverly Putnic;

Bo Svenson: Professor Andromolek;

Victoria Zinny: Madre di Beverly;

Savina Gersak: Sava;

Sarah Conway Ciminera: Christie;

William Geiger: Kevin;

Alex Vitale: Angel;

Ron Williams: Larry;

Renee Rancourt: Melanie;

Jeremy Sanchez: Richard;

Igor Pervic: Marius;

Susan Zelouf: Miss Chase;

Tania Alexander: Hostess;

Mario Novelli: Ingegnere;

Ratko Tankosic: Coal Stoker;

Milutin Micovic: Conducente;

Olga Poznatov: Donna anziana;

Bogdan Jakus: Railroad Personell;

Andrej Maricic: Railroad Personell;

Ramiz Sakic: Railroad Personell;

Miroljub Leso: Railroad Personell;

Ljiljana Sljapic: Railroad Personell;

Dusko Bulajic: Capo ingegnere;

Dusan Tacic: Direttore.

Il mai nato, 7 marzo alle 02.55 su Italia Uno

Il mai nato è un horror movie del 2009 e ha una durata di 89 minuti.

Nel film, la baby sitter Casey Beldon inizia ad avere problemi con uno dei bambini che segue, che le dice che Jumby vuole nascere. Scopre così di avere un fratello gemello, Jumby, appunto, morto prima di nascere e che la madre non le ha mai detto nulla. Per questo, la ragazza soffre di gravi allucinazioni.

Il cast è composto da:

Odette Yustman: Casey Beldon;

Gary Oldman: Rabbino Sendak;

Cam Gigandet: Mark Hardigan;

Meagan Good: Romy;

Jane Alexander: Sofi Kozma;

Idris Elba: Arthur Wyndham;

Rhys Coiro: Mr. Shields;

Carla Gugino: Janet Beldon;

James Remar: Gordon Beldon;

C.S. Lee: Dr. Lester Caldwell.

Final Destination, 8 marzo alle 21.15 su Italia Due

Il film che conclude la maratona di horror movie è stato premiato ai Saturn Awards del 2001 come miglior film horror di sempre. Il film ha incassato più di 112 milioni di dollari.

Nel film, uno dei ragazzi in una gita a Parigi ha una premonizione: se la classe prenderà l’aereo, moriranno tutti. Il ragazzo sventa la tragedia, ma a uno a uno, i suoi compagni iniziano a morire uccisi nel peggiore dei modi e sarà lui a dover trovare un modo per salvarli.

Il cast è composto da:

Devon Sawa: Alex Browning;

Ali Larter: Clear Rivers;

Kerr Smith: Carter Horton;

Seann William Scott: William “Billy” Hitchcock;

Kristen Cloke: Valerie Lewton;

Amanda Detmer: Terry Chaney;

Chad Donella: Tod Waggner;

Tony Todd: William Bludworth;

Brendan Fehr: George Waggner;

Forbes Angus: Larry Murnau;

Lisa Marie Caruk: Christa;

Christine Chatelain: Blake;

Barbara Tyson: Mrs. Browning;

Robert Wisden: Mr. Browning;

P. Lynn Johnson: Mrs. Waggner;

Larry Gilman: Mr. Waggner;

Fred Keating: Ag. dell’FBI Howard Seigel;

Roger Guenveur Smith: Ag. dell’FBI Schreck.

Leggi anche => Terrifier 2, lo staff al lavoro per il ritorno del terrificante Art The Clown: l’annuncio su Facebook

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui