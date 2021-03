Il Segreto anticipazioni puntata domenica 7 marzo 2021

Ecco puntuali a voi, le anticipazioni sulla puntata de Il segreto di domenica 7 marzo 2021. Adolfo e Ramon si scontreranno fisicamente. Manuela e le rispettive consorti riusciranno a dividere i due litiganti. Don Ignacio, oltre a rimproverarli, pretenderà spiegazioni. Ramon diverrà sempre più cupo e si accanirà con Marta.

Il Segreto anticipazioni puntata 7 marzo 2021: Urrutia non si rimetterà con Ignacio

Jesus Urrutia tornerà a essere libero, non avrà però alcuna intenzione di incontrarsi con Ignacio. Il dottor Clemente visiterà Raimundo, riterrà che l’Ulloa sia peggiorato e consiglierà a Francisca di sottoporre il marito ad altre visite specialistiche.

Huertas si occuperà di cecare Maqueda, scomparso dopo aver parlato con Jean Pierre, ossia l’amante di Isabel. Nel frattempo, gli Arcangeli programmeranno un attacco davvero devastante.

Begoña consiglierà a Rosa di riprendere in mano la sua vita e di togliere dalla sua esistenza ogni ostacolo o persona che possa mettere a rischio la sua felicità. La ragazza, dopo avere sentito i consigli, minaccerà la sorella Marta.

Guai all’emporio

Onesimo, strampalato come sempre, procurerà non pochi problemi all’emporio. In questa occasione, deciderà addirittura di portare delle api che ha deciso di allevare proprio all’interno del negozio.

Dolores deciderà di mandare Hipolito alla Punta del Descalabro. Proprio in quel luogo cresce un fiore miracoloso che dovrebbe riuscire a guarire la piccola Belen.

Con queste anticipazioni de Il Segreto ci avviciniamo alle puntate conclusive della soap, che accadrà ancora?







