Desideri Mortali, come finisce? Trama e cast del film del 2020

Desideri Mortali è il titolo di un film del 2020 diretto da Devon Downs e Kenny Gage. Stiamo nello specifico parlando di un film di genere thriller-drammatico che altro non è che il terzo film del ciclo “Nel segno del giallo”. Ma, qual è la sua trama e quali attori hanno fatto parte del cast? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande e molto altro.

Desideri Mortali, la trama del film

Desideri Mortali racconta la storia di Annie e Ralph Savage, lui fotografo d’arte che realizza scatti di insetti e fiori e lei avvocato divorzista di grande successo. Una coppia pronta ad acquistare quella che è la loro casa dei sogni. Nello specifico stiamo parlando di una bellissima oltre che spaziosa villa presentata loro dall’agente immobiliare Meg Atkins. Quando la coppia vede per la prima volta la villa decide subito di acquistarla. E nonostante lo stesso giorno un’altra acquirente mostra il suo interesse per la stessa casa, ovvero la farmacista Lynette Dee, ecco che l’agente immobiliare decide di vendere la casa alla coppia precedentemente menzionata.

Annie e Ralph si trasferiscono quindi nella nuova casa e tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Un giorno la coppia riceve la visita di Meg, l’agente immobiliare, che si reca in villa per accertarsi che tutto vada bene. Un gesto che Annie trova un po’ esagerato al contrario di Ralph che invece non mostra particolare preoccupazione.

Le visite di Meg però diventano sempre più insistenti, tanto da diventare in poco tempo davvero molto invadente. E preoccupante. Proprio per tale motivo Annie e Ralph arrivano al punto di invitare l’agente immobiliare ad allontanarsi ma nonostante ciò la donna ha continuato a presentarsi a casa loro spingendo i Savage a denunciarla. Meg viene quindi arrestata e proprio dopo l’arresto confessa il reale motivo legato alle sue frequenti visite.

Come finisce il film?

Come finisce la pellicola? Per quale motivo Meg si reca spesso a casa di Annie e Ralph? Nello specifico Meg confessa che la casa venduta ai Savage in realtà nasconde una storia molto particolare ed inquietante. Una storia che rischia di mettere in pericolo chi ci vive. La casa in questione alcuni anni prima era stata teatro di un parricidio davvero terribile. Una giovane di soli 15 anni infatti aveva ucciso i genitori e murato i loro cadaveri nel retro del seminterrato. Ma non solo, la giovane ha anche ucciso il ragazzo che l’ha attaccata facendo sparire il suo corpo.

L’agente immobiliare con le sue frequenti visite ai Savage voleva solamente proteggerli da questa terribile minaccia. Meg invia ad Annie delle prove legate a quanto accaduto ai precedenti proprietari di casa presi di mira da un pericoloso e letale predatore. A questo punto Annie inizia a nutrire dei dubbi e a chiedersi di preciso se Meg sia davvero fuori di testa oppure se le sue intenzioni erano buone come vuole far intendere.

Alla fine della pellicola si scoprirà che i desideri mortali che danno il titolo al film sono proprio quelli di Lynette, intenzionata a riprendersi la casa a qualsiasi costo.

Cast e curiosità sulla pellicola

Quali attori hanno fatto parte del cast di ‘Desideri Mortali?’. Tra questi è possibile menzionare Christie Burson nei panni di Meg, Brian Ames nei panni di Ralph e Lily Anne Harrison nei panni di Annie.

Poi ancora il potenziale acquirente è George Akram, ad interpretare Lynette è stata Alexandra Peters, Andrew Pagana nei panni della guardia di sicurezza, Victoria Cruz nei panni dell’Ufficiale Correttivo, Wolfgang Weber nei panni di Logan, Paul Hutchens nei panni dell’Assistente di Annie, Neil Lewis nei panni dell’agente Miller e per finire Ben kliewer nei panni dell’Agente Pfeiffer.