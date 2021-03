Nintendo, un nuovo schermo OLED in arrivo per la Switch?

Nintendo sta progettando di rilasciare un modello aggiornato della Switch quest’anno con uno schermo OLED, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg.

Il rapporto afferma che Samsung Display sta fornendo lo schermo, che sarà un pannello OLED rigido da 7 pollici 720p che dovrebbe raggiungere i negozi questo giugno.

L’attuale Switch ha un pannello LCD da 6,2 pollici a 720p, mentre lo schermo dello Switch Lite è un LCD da 5,5 pollici a 720p. Molti giochi Switch faticano a raggiungere la risoluzione nativa in modalità portatile, quindi la mancanza di un aggiornamento della risoluzione non è realmente una sorpresa. Il rapporto di Bloomberg fa notare, tuttavia, che il nuovo modello di Switch sarà in grado di avere una grafica 4K quando collegato ad una TV, quindi la decisione di attenersi a 720p in modalità portatile potrebbe anche essere stata adottata per preservare la durata della batteria.

Il rapporto non indica una possibile data di uscita per la nuova Switch, ma le fonti di Bloomberg dicono che arriverà in tempo per le vacanze estive e che i display inizieranno a essere spediti agli assemblatori intorno a luglio.

L’obiettivo mensile iniziale di Nintendo è quello di produrre “poco meno di un milione di unità”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui