Sanremo 2021, classifica seconda serata: Ermal Meta in testa

Ermal Meta conquista la classifica della seconda serata di Sanremo 2021: seconda Annalisa e terzo Irama

Ieri sera, si è terminata la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Una notte impegnativa che ha visto sfidarsi 13 artisti in gara, votati dalla giuria demoscopica. La classifica provvisoria era composta da Ermal Meta al primo posto con Un milione di cose da dirti, al secondo posto Irama con la sua ballad elettro-pop La genesi del tuo colore. Quest’ultimo artista ha esibito i video delle sue prove a causa di problemi a rischio Covid-19 legati al suo staff. Il terzo posto è stato raggiunto da Malika Ayane con Ti piaci così.

Quarta posizione per Lo Stato Sociale con Combat Pop, seguito da Willie Peyote, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Extraliscio. Decimo posto per Gio Evan, seguito da Orietta Berti, dodicesima posizione per Random mentre ultimo posto per Bugo.

La classifica demoscopica definiva ha visto sempre come prima posizione Ermal Meta. Ci sono stati alcuni cambiamenti, come il secondo posto per Irama, terzo posto per Annalisa, quarta posizione per Malika Ayane, quinta Noemi con Glicine, quinto Fasma con Parlami. Sesta posizione per Francesca Michielin e Fedez, seguiti da Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce Dimartino, Coma cose, Extraliscio e Davide Toffoli, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random. I fanalini di coda sono Bugo, Ghemon e Aiello.

Le nuove proposte che hanno passato la sfida di mercoledì 3 marzo sono state Davide Shorty con Regina e Wrongonyou con Lezioni di volo. I due artisti si esibiranno per la finale di venerdì 5 marzo.

