Sanremo 2021, Bugo si esibisce e Morgan pubblica la versione completa de “Le brutte intenzioni”

Bugo si esibisce con “E invece si” a Sanremo 2021 e Morgan pubblica la versione completa de “Le brutte intenzioni”, brano modificato di “Sincero”

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 è arrivato il turno di Christian Bugatti, in arte Bugo. L’artista classe 1973, infatti, si è esibito per primo con il brano E invece sì, dal ritmo decisamente incalzante. In contemporanea sui social, Morgan ha annunciato di pubblicare la versione de Le brutte intenzioni, brano modificato di Sincero. Un’azione che portò alla squalifica definitiva dei due concorrenti dalla kermesse.

Dopo un anno dall’accaduto, le frecciatine non si sono affatto fermate e dopo l’insinuazione di Morgan sulla canzone che l’ex collega ha portato all’Ariston quest’anno, ha lanciato una Instagram Stories provocatoria: ““Volete la versione completa de ‘Le brutte intenzioni’? Scrivete ‘lo voglio’ nei commenti del prossimo post di morganofficial ‘Il senso delle cose’ (il pezzo proposto al Festival). Se arriviamo a 1.500 pubblicherò il video“. Solo dopo pochi minuti, il post ha raggiunto tantissimi commenti, che ha spinto l’ex frontman dei Bluvertigo a mantenere la promessa ai followers.

