Chi è Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi?

Ecco chi è Monica Michielotto, ex modella nota per essere la moglie del noto cantante Umberto Tozzi

Monica Michielotto è nota per essere la moglie di Umberto Tozzi. I due sono convolati a nozze nel 1995, si erano conosciuti intorno alle fine degli anni Ottanta.

Il noto cantante era al Festival per un concerto, la moglie si trovava invece lì per una sfilata. La Michielotto è infatti un’ex modella, a parte questo non si sa molto altro di lei.

Sono diverse le canzoni che Umberto Tozzi ha dedicato alla moglie, in una di queste è anche apparsa nella clip, si tratta del brano Gli innamorati. In una passata intervista l’ex modella ha raccontato che per il cantante è stato un colpo di fulmine quando si sono incontrati, lei invece ci ha messo un po’ di tempo ad innamorarsi di lui. All’inizio non voleva saperne di iniziare una storia d’amore.

Ad oggi stanno insieme da oltre trent’anni e sono più innamorati e felici che mai. Umberto Tozzi e Monica Michielotto hanno sue figli, Gianluca e Natasha, il primo nato da una passata relazione dell’ex modella ma che il cantante ha riconosciuto come suo figlio.

Sara Fonte

