Sanremo 2021, Ornella Vanoni spiazza Fiorello: “Cantano tutti qui, non va bene”

Sabato 6 marzo, è in onda la finale del Festival di Sanremo 2021, che decreterà il vincitore tra i 26 big in gara. Questa sera, oltre alla proclamazione, diversi ospiti calcheranno il palco dell’Ariston, tra cui Ornella Vanoni. La cantante classe 1934, infatti, si è presentata accompagnata da Fiorello e Amadeus per scendere la scalinata. A quel punto, c’è stato qualche siparietto tra lo showman e la Vanoni.

“Ma la tua passione è cantare?“ ha chiesto la cantante a Fiorello. “Si, diciamo che mi piace” ha replicato lui. “Ma cantano tutti qui, ci sono i cantanti, canti anche tu, non va bene” ha ribattuto Ornella. Dopo questo piccolo rimprovero, la Vanoni ha intonato uno dei grandi successi della musica, Una ragione in più, La musica e finita, Mi sono innamorato di Gino Paoli e Domani è un altro giorno. Al termine dell’esibizione, ha esclamato: “Voi ne capite tanto, oddio dopo tutti questi giorni sarete stanchi … siete sfatti”.

L’accaduto è stato commentato anche da diversi telespettatori su Twitter. “Ornella Vanoni in 5 minuti e ha insultato tutti: Fiorello, il maestro, il pubblico, l’orchestra. La amo” ha scritto qualche utente divertito.

“Ornella Vanoni sei tutti noi mentre fai notare a Fiorello che potrebbe cantare meno e lasciar spazio ai concorrenti in gara che sì, sono lì apposta per quello” ha twittato un altra telespettatrice.

“Ornella Vanoni che critica il protagonismo di fiorello e i capelli del direttore d’orchestra è il mio spirito guida ora e sempre amen” ha commentato qualcun altro.

