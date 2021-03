Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana in onda su Rai 5

Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana andrà in onda nel pomeriggio di Rai 5. Si tratta della trasposizione teatrale del romanzo omonimo di Gadda.

La trama

Il commissario Francesco Ingravallo, soprannominato Don Ciccio, è un ambizioso ed invidiato investigatore. Chiamato ad indagare su un furto avvenuto in Merulana 219 e sull’assassinio di Liliana Balducci, il giallo resta senza soluzione, in quanto le possibili soluzioni sono tante. Fu questo romanzo l’occasione per Gadda di denunciare una società sempre più corrotta e cattiva.

Cast

Nel cast vedremo Franco Graziosi nel ruolo del Comm. Francesco Ingravallo, Maria Grazia Bon nel ruolo di Signora Antonini, affittacamere, Antonio Zanoletti nel ruolo di Pompeo Porchettini, detto Sgranfia. Stefano Lecovelli nel ruolo di Gaudenzio Deviti, detto Bidone Ilaria Occhini nel ruolo di Liliana Balducci, Pietro Sermonti è Diomede Lanciani, Massimo Poggio è Milite Cocullo, Silvia Iannazzo è Lavinia Mattonari.

