Live-Non è la d’Urso, Stefania Orlando sull’ex marito Roncato: “Sono delusa, taglio con il passato”

Stefania Orlando, ospite a Live-non è la d’Urso, ha replicato alle parole dell’ex marito Andrea Roncato: “Sono stupita”

Nella puntata di domenica 7 marzo di Live-Non è la d’Urso, è stata ospitata Stefania Orlando assieme al marito Stefano Gianlorenzi. L’ex gieffina ha replicato alle parole espresse dall’ex marito Andrea Roncato, mentre era reclusa nella casa del GF Vip 5. In particolare, Roncato aveva rilasciato un’intervista in cui accusava l’ex moglie di aver fatto naufragare il matrimonio a causa di un altro uomo. L’ex marito inoltre ha lanciato anche alcune frecciatine sul conto di Stefania.

“Sono stupita, l’Andrea che conoscevo non era così”, ha esordito così la presentatrice Rai. “Sono delusa, è arrivato il momento di dare un taglio al passato, non lo nominerò più, non ne vale la pena” ha poi dichiarato Orlando a Barbara D’Urso. La padrona di casa ha poi chiesto all’ex gieffina se volesse lanciare qualche messaggio di distensione. “Gli voglio comunque bene. Non voglio continuare ad essere ingombrante” ha infine spiegato Stefania.

Si è parlando inoltre della vicenda del fratellastro di Stefania, Gianni. Quest’ultimo è stato cresciuto in una famiglia diversa e quindi non è mai riuscito a mantenere un legame saldo con l’ex gieffina. La Orlando ha spiegato di aver chiamato telefonicamente l’uomo per recuperare il rapporto con lui. “Non ti ho mai chiuso le porte del mio cuore” questo è il messaggio che la presentatrice ha voluto lanciare al fratellastro Gianni.

