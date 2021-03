Anticipazioni Un posto al sole, puntate dall’8 al 12 marzo 2021: Franco riceve una proposta da Roberto Ferri

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dall’8 al 12 marzo 2021.

Nella puntata di lunedì 8 marzo 2021, Alberto deve vedersela, ancora una volta, con le richieste di Barbara che sta diventando sempre più esigente. Dopo il teso confronto con Lara, Roberto scoprirà che i problemi per lui sono appena iniziati. Raffaele riferirà a Diego l’esito del confronto con Don Giuseppe riguardo alla possibile società fra i due, e avrà anche modo di scoprire un lato inedito e più privato dell’artigiano.

Nella puntata di martedì 9 marzo 2021, inconsapevole che Ilaria stia cercando di minare sempre più la sua carriera universitaria, Rossella si affanna per riscrivere in tempo la sua tesi. Patrizio e Clara si ritrovano ancora molto vicini. Roberto i convince che gli incidenti ai Cantieri non siano casuali e cercherà di capire chi stia sabotando di proposito il lavoro. Un’inaspettata apertura di Niko verso Susanna accende le speranze di Jimmy che i due possano tornare insieme.

Nella puntata di mercoledì 10 marzo 2021, Patrizio non riesce a togliersi Clara dalla testa e per questo si sente in colpa verso Rossella. Roberto , sempre più convinto che qualcuno stia sabotando i Cantieri dall’interno, si impegna a trovare il responsabile degli incidenti.

Nella puntata di giovedì 11 marzo 2021, Patrizio è pronto a prendersi le sue responsabilità per quanto avvenuto con Clara, che intanto si trova faccia a faccia con Alberto. In seguito all’ennesima discussione con Lara, Roberto propone a Franco un’offerta. Dopo una brutta discussione con Bruno, Salvatore cerca conforto in Guido e Cotugno, ma la loro reazione si rivelerà inaspettata.

Nella puntata di venerdì 12 marzo 2021, dopo un duro confronto con Alberto, Clara è pronta a prendere una decisione importante. Nello stesso tempo, anche Patrizio deve capire cosa fare e fare delle scelte. Mentre qualcuno correrà in aiuto di Salvatore dopo che questi sembrerà perdere fiducia in se stesso, Franco, dopo aver ricevuto l’offerta di Roberto, è pronto a riaprire un capitolo della sua vita che credeva ormai chiuso.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui