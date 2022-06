Temptation Island 2022 si farà? Quando andrà in onda? Ecco cosa sappiamo

Niente da fare per Filippo Bisciglia e Temptation Island, dato che il programma sembra destinato a saltare. Eppure il riscontro avuto nel pubblico è stato sempre piuttosto elevato: non a caso i fan sono molto contrariati dal forfait del format che mette alla prova i sentimenti di sei coppie, con i partecipanti separati e successivamente ‘tentati’.

Tante coppie hanno superato la prova e sono tornate a casa con un legame ancora più forte; altre relazioni, invece, sono naufragate miseramente.

Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo TV, spiega i motivi che avrebbero portato a far saltare Temptation Island. “Credo sia un problema di costi – rivela il volto noto della TV – Forse devono risparmiare per equilibrare i bilanci”.

Sempre Cecchi Paone ha poi tenuto a precisare che il format del programma dovrebbe essere rivisto e dovrebbe puntare maggiormente alla salvaguardia delle coppie: “Vorrei un programma che salva le coppie”, ha chiaramente detto il famoso conduttore.

Ma quale sarà il futuro di Filippo Bisciglia? In seguito alla scelta di Mediaset di non riproporre Temptation Island, il conduttore del programma potrebbe anche lasciare il Biscione. Stando alle ultime voci, pare che Canale Nove abbia fatto una proposta allettante a Bisciglia, di cui però non si conoscono ancora i dettagli.

