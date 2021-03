Chi è Dalila Di Lazzaro? Età, carriera e vita privata della modella e attrice

Ecco chi è Dalila Di Lazzaro, età, vita privata e carriera della nota modella e attrice

Dalila Di Lazzaro è una nota attrice e modella, tantissimi sono stati i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Nata il 29 gennaio 1953 a Udine ha avuto un’infanzia alquanto difficile, complicato era il suo ambiente familiare. All’età di sei anni è stata violentata da un cugino. Spesso veniva picchiata dai genitori, decise quindi di scappare di casa insieme al suo compagno quando era ancora molto giovane.

Un anno dopo rimase incinta del suo primo figlio, Christian Di Lazzaro. All’età di 17 anni ha dovuto fare i conti con una nuova vicenda drammatica, fu rapita e violentata per quattro giorni. Dalila Di Lazzaro decise poi di trasferirsi a Roma con la speranza di farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione. Carlo Conti si accorse subito di lei.

Con la sua incredibile bellezza incantò tutti per anni, non solo in televisione ma anche al cinema. Dopo aver raggiunto il successo e la felicità ha dovuto fare i conti con un altro grande dolore, la morte del figlio. Il ragazzo aveva 22 anni quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha causato la sua morte.

Dopo la perdita del figlio Dalila Di Lazzaro aveva deciso di abbandonare la sua carriera. Con il tempo è tornata a recitare e ha intrapreso anche una carriera da scrittrice.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto. Sappiamo che prima di trovare l’amore è stata legata sentimentalmente all’avvocato Gianni Agnelli, era la sua amante. Ha anche avuto una relazione con Giovanni Terzi, attuale compagno di Simona Ventura.

A quanto pare in passato ha avuto una relazione anche con Alain Delon ed è stata legata sentimentalmente per dieci lunghi anni a Jack Nicholson. Ad oggi è sposata ma non si sa nulla del marito.

Dalila Di Lazzaro sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 marzo 2021 su Rai Uno.

