Chi è Simona Sparaco, la compagna del giornalista Massimo Gramellini?

Ecco chi è Simona Sparaco, la compagna del noto giornalista Massimo Gramellini

Simona Sparaco è una scrittrice, nota soprattutto per essere la compagna del giornalista Massimo Gramellini.

La scrittrice è nata il 14 dicembre del 1978 a Roma, manifestò la sua grande passione per la scrittura sin da quando era molto giovane.

Il primo romanzo della compagna del noto giornalista Massimo Gramellini si intitola Anime di carta. La scrittrice ha raggiunto l’apice del successo con il Premio Strega vinto grazie al romanzo Nessuno sa di noi. Nel 2014 ha pubblicato Se chiudo gli occhi con Giunti.

Simona Sparaco nel 2019 con il romanzo Nel silenzio delle nostre parole è stata la protagonista della prima edizione del premio DeA Planeta. Tanto è stato il successo che è riuscita ad ottenere, i suoi libri sono stati tradotti in Sud America, in Spagna, in Francia, in Giappone, in Russia e in Inghilterra.

In passato la scrittrice ha usato lo pseudonimo di Margie Simmons con il romanzo Lostland, La terra degli oggetti smarriti. La compagna di Massimo Gramellini per molti anni ha vissuto all’estero. Tornata a Roma ha iniziato a scrivere romanzi e sceneggiature di generi vari.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sono molte le informazioni che si conoscono. Sappiamo che è legata sentimentalmente al giornalista Massimo Gramellini. Dal loro amore è nato il figlio Tommaso. Quando i due si sono incontrati e innamorati Simona Sparaco era già madre di Diego, nato da un precedente matrimonio.

Massimo Gramellini sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

