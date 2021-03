Festa della Donna, l’augurio speciale di Naike Rivelli per l’8 marzo su Instagram raggiunge i 5000+ cuori

Festa della donna: partite le celebrazioni per l’8 marzo. Eppure, la prima volta che si celebrò la donna fu nel febbraio 1909, su iniziativa del Partito socialista americano, per chiedere il diritto di voto alle donne.

Le celebrazioni per la parità dei diritti delle donne passarono poi nel 1914 all’8 marzo, perché era di domenica e le donne erano coinvolte nelle guerre mondiali.

Per questo, in Italia e nel mondo, si celebra la Giornata Internazionale della donna per focalizzare l’attenzione sulle discriminazioni presenti ancora oggi.

L’augurio speciale di Naike Rivelli

Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e del Web hanno espresso i loro auguri alle donne di tutto il mondo. Uno dei più singolari è quello di Naike Rivelli, che sul suo profilo da oltre 315mila followers ha regalato un enfatico “Evviva la Vulva!”, che ha ottenuto più di 5000 cuori dai fan! Il video è questo.

La modella, cantante e attrice, figlia di Ornella Muti, ha salutato e fatto gli auguri a tutte le donne dando alcuni dati sulla violenza di genere e informando sulle attività di un’associazione solidale.

