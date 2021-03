Ecco chi è Christiane Filangieri, età, carriera e vita privata dell’attrice ed ex modella

Christiane Filangieri è una nota attrice ed ex modella, l’abbiamo da poco vista nel cast di Mina Settembre, fiction Rai che ha conquistato un incredibile successo.

L’attrice è nata il 21 agosto 1978 Würzburg, in Germania. Divenne nota nel 1997 per aver partecipato a Miss Italia, dove si aggiudicò il terzo posto. L’anno successivo ha svolto il ruolo di conduttrice in un programma di moda sull’emittente Stream TV.

La sua carriera di attrice è iniziata nel 1999 con il debutto al cinema nel film Non lo sappiamo ancora, nello stesso anno è stata anche testimonial della compagnia telefonica Tim.

Christiane Filangieri ha recitato in molti film e fiction come La squadra, Una donna per amico 3, Ma il portiere non c’è mai?, Cuori rubati, Perlasca – Un eroe italiano, Amanti e segreti e Amanti e segreti 2 (2005).

L’attrice ha vestito i panni di Lorenza Petrai nel film I colori della gioventù nel 2006. L’anno successivo ha ricoperto il ruolo di protagonista nella serie Eravamo solo mille. Ha recitato anche nella serie Ho sposato uno sbirro. Nel 2008 l’abbiamo vista nella serie Crimini bianchi. Due anni dopo La Filangieri ha fatto di nuovo parte del cast della serie Ho sposato uno sbirro 2.

Christiane Filangieri nel 2011 ha recitato nella serie I liceali 3 nei panni della professoressa Strada. L’anno dopo l’abbiamo invece vista ne Il generale dei briganti. L’attrice è approdata anche nel cast de I Cesaroni 6 nel 2014. Dal 2015 al 2017 ha recitato nella nota fiction Il paradiso delle signore.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è convolata a nozze con Luca Parnasi nel 2010. Dal loro amore è nato il figlio Alessandro nel 2012.

Christiane Filangieri sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 9 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

