Il Segreto anticipazioni domenica 14 marzo 2021 e spagnole

Il Segreto, come ormai sappiamo andrà in onda domenica e la trama del 14 marzo 2021 ci sorprenderà in attesa delle puntate finali. Assisteremo a un’aggressione e la giovane Alicia verrà soccorsa da un uomo mascherato, chi potrebbe essere?

Il Segreto trama domenica 14 marzo alle 14.15, su Canale 5

Domenica 14 marzo assisteremo a un’altra puntata della soap iberica Il Segreto. Vedremo una scena drammatica e misteriosa, Alicia verrà aggredita nella piazza del paese.

La donna ha subito l’oltraggio, mentre tornava a casa, sarà un personaggio misterioso e mascherato che la salverà. Nessuno saprà di chi si tratta. Il Capitan Huertas lo riterrà, però un pericolo, c’è infatti di che sospettare che si trovasse al posto giusto, al momento giusto e armato di pistola.

Hipólito non deluderà la richiesta di Dolores e partirà per la Punta del Descalabro. Lì si trova ed egli dovrà cercare il miracoloso fiore che, la madre dice dovrebbe guarire Belén.

In casa Solozábal la tensione è alle stelle. Ramón e Adolfo, Rosa e Marta non sono in grado di mantenere la pace. Inoltre, donna Begoña sospetta Manuela.

Francisca ripensa alla diagnosi che Onésimo aveva fatto su Raimundo, capisce che il marito sbatte le palpebre volontariamente, per comunicare ciò che non può dire.

Il Segreto spoiler spagnoli

Vogliamo regalarvi qualche spoiler sulle puntate spagnole. L’argomento verrà ripreso in seguito. Negli ultimi episodi de Il Segreto, la perfida Francisca Montenegro avrà una crisi pazzesca.

Sarà proprio il suo amore eterno che gliela procurerà, l’Ulloa farà una richiesta alquanto macabra alla donna amata. L’ex locandiere si renderà conto di non essere più in grado di fare niente e non vorrà essere un peso per chi ama.

La coppia di eterni amanti saranno uniti fino alla fine e Puente Viejo terminerà con la loro dipartita. Seguiteci per scoprire il gran finale della soap tanto amata di Aurora Guerra.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui