George Ciupilan e Linda Mauri ancora insieme dopo La Caserma? Avrebbero passato San Valentino

Il rapporto tra Ciupilan e Linda sembra proseguire anche dopo La Caserma: pare che i due abbiano passato insieme San Valentino

Nell’ultima puntata de La Caserma, George Ciupilan ha ammesso l’interesse per la bella bionda Linda Mauri. L’ex allievo de Il Collegio infatti ha mostrato un po’ di gelosia per la Mauri quando si è riappacificata con Fratino, dopo uno scontro avuto durante una prova fisica. Il ragazzo, dopo essersi reso conto di aver esagerato con i toni, ha chiesto scusa alla Mauri invitandola a cena. A quel punto, è intervenuto Ciupilan che ha dichiarato: “Va bene la cena, ma con me vicino”.

Molte reclute si sono accorte che George ha davvero perso la testa per la bella bionda, che nonostante la sua avvenenza fisica ha dimostrato di avere un forte carattere e determinazione. “Sono cambiato, ho più autocontrollo. Prima volevo fare solo casino. Sono cambiato anche grazie a Linda” ha ammesso l’ex protagonista de Il Collegio.

Molti telespettatori vorranno sapere se il rapporto tra Linda e Ciupilan prosegue anche dopo il docu-reality. Stando a quanto si apprende dai social, i due sono ancora una coppia e hanno trascorso persino il San Valentino insieme. Insomma, non possiamo che augurate tanta felicità a questa nuova coppia.

