Kate Middleton rompe il silenzio sulle accuse choc di Meghan Markle: rapporti tesi tra le due

La duchessa di Cambridge sarebbe rimasta piuttosto sconvolta dalle recenti dichiarazioni dell’ex attrice di Suits nell’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey

La bomba su Buckingham Palace è stata sganciata. L’intervista di Meghan Markle e Harry rilasciata ad Oprah Winfrey ha fatto il giro del mondo, sconvolgendo la monarchia inglese. Nella bufera mediatica è finita anche Kate Middleton, la moglie del principe William. La duchessa di Sussex ha fornito la sua versione su un episodio sulla duchessa di Cambridge, che fece clamore sulla stampa inglese all’epoca. Stando alle dichiarazioni dell’ex attrice di Suits, avrebbe avuto un duro scontro con Kate il giorno delle nozze. La futura sovrana inoltre avrebbe persino trattato in malo modo la cognata fino a farla scoppiare a piangere. Il motivo della tensione sembrerebbe essere gli abiti delle damigelle.

Stando alla fonte citata da Us Weekly, Middleton sarebbe rimasta piuttosto sconvolta dalle dichiarazioni rilasciate da Meghan. La duchessa di Cambridge ha rotto il silenzio dando la sua versione dei fatti riguardo l’episodio raccontato dalla Markle: “Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle . Quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi“. Infine, la consorte di William ha replicato alla stoccata di Meghan nell’intervista di Oprah: “Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei”. Insomma, come replicherà la moglie del principe Harry alle dichiarazioni della cognata? Non resta che attendere.

Nel frattempo, c’è già chi tra i personaggi famosi si è schierato dalla parte di Meghan. “Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti rafforzati e ispirati da te” ha scritto Beyoncé.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui