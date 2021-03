Il Segreto trame spagnole: ecco l’ultima volontà di Raimundo Ulloa

Dalle anticipazioni sulle trame spagnole della soap Il Segreto ci giunge una notizia che ha dell’incredibile. La perfida donna Francisca diverrà depressa e sarà molto addolorata nel vedere il suo amato Raimundo ridotto a un vegetale. Accadrà anche di peggio!

Il Segreto trame spagnole: la grande crisi della Montenegro

Passo dopo passo, ci stiamo avvicinando alle puntate finali de Il Segreto. La tensione diventerà tangibile. La donna, matrona di Puente Viejo, che nel paese ha procurato tanto dolore, patirà le pene dell’inferno.

Francisca Montengro (Maria Bouzas) entrerà in una profonda crisi e sarà proprio una richiesta dell’amato marito Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) a procurargliela.

Quest’ultimo, come sappiamo, sta vivendo in uno stato catatonico da parecchi mesi. Tutti i più grandi luminari del tempo non gli hanno dato alcuna possibilità di guarire.

Il folle desiderio dell’ex locandiere

In un modo o nell’altro, il padre di Emilia, troverà il sistema di comunicare alla sua amata Francisca. Quest’ultima ha subito ogni sua ira, gli è stata vicina, durante la malattia, mai avrebbe pensato che l’Ulloa arrivasse a tanto.

Invece egli le farà una terribile proposta e in tale modo esprimerà in pieno la sua sofferenza interiore. Alla donna della sua vita, Raimundo esprimerà il desiderio di morire.

Raimundo non vorrà essere più un “peso” per tutti i suoi cari. Una richiesta che la donna amata, naturalmente, si rifiuterà di rispettare.

Raimundo troverà il modo di comunicare con Francisca

Francisca, la regina di Puente Viejo, si era accorta

che Raimundo è in grado di reagire agli stimoli esterni. Quindi la Montenegro proverà a interagire con lui attraverso un abbecedario.

L’Ulloa Senior dovrà sbattere gli occhi ogni volta che il dito della Montenegro si fermerà su una lettera. Insieme e con pazienza i due formeranno le frasi che Raimundo intende dire all’amore della sua vita.

Raimundo ribadirà alla consorte di non avere mai smesso di amarla, in seguito all’improvviso si mostrerà lontano da lei. Quindi le farà sapere di essere triste per le cagionevoli condizioni di salute in cui versa.

Francisca nelle cure all’amato, verrà aiutata da Emilia (Sandra Cervera), Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros). La matrona tenterà di far comprendere a Raimundo che, prima o dopo, riuscirà a trovare un medico che riuscirà a curarlo.

Raimundo tornerà sano come prima?

La Montenegro dirà all’Ulloa che c’è sicuramente qualche specialista in grado di farlo ritornare l’uomo di prima. L’ammalato però avrà un atteggiamento sempre più insofferente e deciderà di fare alla moglie una richiesta terribile.

Raimundo chiederà a Francisca di aiutarlo a morire, sempre utilizzando il metodo dell’abbecedario. L’Ulloa svelerà a Francisca di essere ormai stanco della condizione da invalido in cui si trova e le chiederà di aiutarlo a morire.

La Montenegro rigetterà immediatamente la richiesta del suo sposo e, al fine di mostrargli tutto il suo dissenso, arriverà a “metterlo in castigo”. Lo lascerà solo e isolato in una delle stanze della nuova abitazione, affinché possa riflettere meglio.

Francisca rivelerà a Emilia quanto è successo e si farà promettere che non aiuterà per nessun motivo il padre ad andare avanti col suo folle proposito. La Ulloa ribadirà alla “matrigna” che non sarebbe riuscita ad uccidere suo padre.

Emilia chiederà a Matias e Marcela di non aiutare Raimundo.

La stessa Emilia parlerà dunque con il figlio e la nuora, che le prometteranno di non muovere un dito per aiutare l’anziano a passare a miglior vita.

Giungeranno nuove anticipazioni che spiegheranno la fine, se ci sarà, di Raimundo.

