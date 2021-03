Cotto e Mangiato ricetta dell’11 marzo 2021: insalata finocchi arance e scampi

Insalata finocchi arance e scampi oggi a Cotto e Mangiato. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per preparare la ricetta avrai bisogno di:

1 arancia

2 finocchi

Scampi

Brandy

Procedimento

Prendere le teste degli scampi e metterle in padella. Sfumare col brandy e lasciare cuocere. Poi togliere le teste e aggiungere gli scampi. Far cuocere qualche minuto. In una ciotola tagliare i finocchi e le arance e condirle. Quindi aggiungere gli scampi e condire.

