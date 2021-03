Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 15 al 19 marzo 2021: Rossella scopre il tradimento di Patrizio con Clara

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 15 al 19 marzo 2021.

Nella puntata di lunedì 15 marzo 2021, dopo il ritorno improvviso del marito, Silvia decide di confrontarsi con Michele. Patrizio è sempre più tormentato dai sensi di colpa per avere tradito Rossella con Clara. Franco inizia il suo nuovo lavoro ai Cantieri. Cotugno comincia a dare lezioni di Bon Ton a un poco ricettivo Cerruti, sotto lo sguardo incredulo di Guido.

Nella puntata di martedì 16 marzo 2021, Mentre discute con Clara, Patrizio non si accorge che Ilaria sta per scoprire la loro relazione. L’arrivo di Franco ai cantieri di Ferri scatena subbuglio tra gli operai. Bice vuole preparare qualcosa di spettacolare per stupire i fratelli Sarti.

Nella puntata di mercoledì 17 marzo 2021, mentre Ilaria trama alle spalle di Patrizio e Rossella per separarli, Silvia vuole riconquistare la fiducia di Michele. Già in ansia per la cena con i fratelli Sarti, Salvatore va nel panico quando scopre la decisione presa da Bice.

Nella puntata di giovedì 18 marzo 2021, Niko e Susanna sembrano essere sulla strada della riconciliazione, ma la ragazza riceve una proposta inaspettata. Scoperto il tradimento di Patrizio tramite Ilaria, Rossella decide di parlare con il fidanzato. Irene pianifica una sorpresa speciale per Filippo, in occasione della festa del papà.

Nella puntata di venerdì 19 marzo 2021, a pezzi per il tradimento di Patrizio, Rossella ha difficoltà anche con la tesi universitaria. Mentre Irene, Bianca e Jimmy si divertono facendo una caccia al tesoro per la festa del papà, Filippo riceve una piacevole sorpresa.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui