Gli zoomer e le emoticon: no alla faccia divertita con le lacrime

BuzzFeed, quella realtà che ogni tanto si sveglia e insegna come si fa informazione, lo scorso febbraio ha postato un articolo in merito al rapporto della Generazione Z ( “la generazione che segue ai Millennials, generalmente circoscritta da metà degli anni ’90 fino al 2010” – rifacendoci a Wikipedia) con le emoticon.

Perché dovete sapere che non hanno lo stesso rapporto degli altri con le faccine volte a dare indizi di metacomunicazione alla controparte in un eventuale dialogo su schermo.

E soprattutto pare che odino alcune faccine in particolare.

Tipo quella della faccia superdivertita che se la ride a crepapelle tanto da avere le lacrime LOL LOL.

Gli zoomer la trovano divertente per un cazzo, fors’anche un po’ cringe.

Quindi, come esprimere il vostro matto divertimento in una conversazione con un millenial?

Sono due le opzioni proposte da BuzzFeed e ve le proponiamo di seguito:

Way better no? LOOOOOL

