Chi è Paola De Micheli? Età, carriera e vita privata della deputata

Ecco chi è Paola De Micheli, carriera, età e vita privata dell’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Paola De Micheli è una politica italiana, da settembre 2019 al 13 febbraio 2021 è stata ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte.

La De Micheli è nata a Piacenza l’1 settembre 1973. Ha conseguito la laurea all’Università Cattolica di Milano nella facoltà di scienze politiche. Da anni è approdata nel mondo della politica, la sua attività è iniziata da militante nella DC, è approdata poi alla Margherita e successivamente nel Partito Democratico.

In passato ha dovuto fare i conti con non poche critiche e polemiche dal Movimento 5 Stelle e dalle altre forze di opposizioni per come ha gestito l’emergenza terremotati. Per la ricostruzione nelle zone terremotate del Centro Italia Gentiloni l’aveva nominata come commissaria.

Paola De Micheli è anche un’imprenditrice. In passato ha ricoperto il ruolo di manager del Consorzio Cooperativo Conserve Italia. È stata anche presidente e amministratore delegato della cooperativa Agridoro.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla, a quanto pare preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Sappiamo solo che nel 2013 Paola De Micheli è convolata a nozze con Giacomo Massari.

Paola De Micheli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 15 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

