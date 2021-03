Chi è Daniela Poggi? Età e carriera dell’attrice e conduttrice

Ecco chi è Daniela Poggi, età e carriera della nota conduttrice e attrice

Daniela Poggi è un’attrice e conduttrice molto amata, soprattutto dal pubblico femminile.

L’attrice è nata il 17 ottobre 1954 a Savona, sin da giovane sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il suo esordio in televisione risale al 1977, quando ha partecipato al Festival di Sanremo nei panni di ballerina durante l’esibizione dei Matia Bazar. Due anni dopo ha ricoperto i panni di soubrette durante la seconda edizione de La sberla, in onda su Rai Rete 1.

Nel 1978 Daniela Poggi ha fatto il suo debutto anche in teatro con Walter Chiari, intanto si faceva spazio in televisione al cinema. La nota conduttrice ha condotto alla radio insieme a Oreste Rizzini l’ultima edizione della trasmissione Varietà Varietà nel 1989.

In televisione l’attrice e conduttrice ha condotto su Rai Tre il noto programma Chi l’ha visto? dal 2000 al 2004. L’anno successivo è stata al timone di Una notte con Zeus, programma in onda su Rai Tre. Nel 2000 l’abbiamo anche vista nella fiction San Paolo, dove ricopriva il ruolo di Maria Madre di Gesù. Nel 2010 ha invece recitato nella serie Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi, nei panni del magistrato Flavia Conti.

Danila Poggi ha anche diretto due cortometraggi, nel 1995 Viaggio d’amore e nel 2007 Non si paga social theatre. L’attrice ha recitato in moltissimi film e serie tv come: Son tornate a fiorire le rose, Belli e brutti ridono tutti, Prestami tua moglie, Culo e camicia, La strana storia di Olga O, Viola bacia tutti, Notte prima degli esami, L’ultima estate, Sconnessi, La mia seconda volta, Dillo al mare.

E ancora: Un caso di incoscienza, Il commissario Corso, I figli del vento, Incantesimo 2, Una donna per amico, Un prete tra noi 2, Incantesimo 8, Il maresciallo Rocca 5, Capri, Le tre rose di Eva 4, L’Allieva e moltre altre ancora.

In passato si è dedicata anche alla politica, ha infatti ricoperto il ruolo di assessore alle politiche culturali e giovanili, pari opportunità e diritti degli animali del comune di Fiumicino dal 2013 al 2015. Per quanto riguarda invece la sua vita privata non si sa nulla, l’attrice è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori.

Daniela Poggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi su Rai Uno.

Sara Fonte

