Fortnite, la stagione 6 riparte con gli animali, il crafting, Lara Croft e Neymar

Una nuova stagione di Fortnite è alle porte, e quest’ultima scava ancora più a fondo nella narrativa del battle royale.

Oggi, Epic Games ha lanciato ufficialmente la stagione 6 del secondo capitolo del gioco, chiamata “Primal“. Si svolge direttamente dopo lo “Zero Crisis Finale” che ha concluso la stagione 5 e introduce un nuovo bioma preistorico sull’isola.

Quando i giocatori inizieranno a giocare la stagione per la prima volta, saranno accolti da una rapida sequenza cinematica – che potete guardare qui sotto – che segue una breve ma intensa avventura single-player in cui si aiuta l’agente Jonesy a tentare di salvare la realtà.

Questa nuova ambientazione include una torreggiante guglia al centro dell’isola – proprio dove ha avuto luogo l’esplosione dello Zero Point della quinta stagione – che è circondata da un villaggio e altri nuovi luoghi, sostituendo il deserto alieno della scorsa stagione. Forse più significativo è che gli animali ora vagano liberamente per l’isola, da lupi e cinghiali a creature apparentemente più innocue come polli e rane. Insieme a questo c’è una nuova meccanica di crafting che permette ai giocatori di costruire armi di fortuna, come nuovi archi, da animali selvatici cacciati e tecnologia scartata.

Inoltre, coloro che acquistano il battle pass possono aspettarsi il solito assortimento di nuove skin per i personaggi e altri oggetti cosmetici da sbloccare. Questa volta troveremo personaggi collegati alla storia in corso, come l’agente Jones, così come qualcuno chiamato “Spire Assassin” e Raz, descritto come “ricercatore dei misteri della Spira“. Naturalmente, non sarebbe Fortnite senza tie-in su licenza. In questa stagione quelli arrivano sotto forma di Lara Croft da Tomb Raider, Raven da Teen Titans, e, ad un certo punto nel corso dell’anno, la stella del calcio brasiliano Neymar.

La stagione precedente di Fortnite è iniziata lo scorso dicembre, e allo stesso modo è iniziata con un impressionante evento live che ha concluso la sua trama a tema Marvel – che si è rivelato essere il più grande evento del gioco fino ad oggi. Tuttavia, la stagione 5 sarà probabilmente ricordata meglio per il gran numero di tie-in su licenza, che vanno da The Mandalorian agli sport professionali.

