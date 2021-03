Come partecipare a Reazione a catena 2021 come concorrente: tutto quello che c’è da sapere

Reazione a catena 2021: come partecipare alla prossima edizione del programma come concorrenti? Le iscrizioni e i casting sono aperti.

Reazione a catena 2021: modalità e candidatura

Per partecipare allo show preserale di Rai Uno, si deve essere almeno in 3 (parenti, amici o colleghi), si deve essere appassionati di parole crociate e ben affiatati nel trio.

Infine, i partecipanti devono essere maggiorenni e devono darsi un nome “di battaglia” che verrà usato nel programma.

Le candidature si concluderanno il 31 marzo 2021.

Per iscriversi, si deve andare sul sito ufficiale Rai Casting e scegliere Reazione a catena.

Chi non ha fatto mai provini in Rai, deve andare su Non sei registrato per registrarsi. Altrimenti, si possono usare le credenziali di accesso usate per altri programmi della Rete Ammiraglia.

I candidati saranno contattati solo se hanno superato la prima selezione, per poi fare il provino. Il contatto può avvenire via mail o per telefono.

Buona fortuna!

