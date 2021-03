Makari esiste davvero? Cosa sappiamo del set della fiction Rai con Claudio Gioè

Makari, set dove si svolge la fiction Rai, esiste davvero. Rivedremo questa ambientazione stasera, alle ore 21.25, su Rai Uno. Dove si trova?

Makari è Macari, dove si trova?

Makari si scrive in realtà Macari. Si tratta di un paese in provincia di Trapani, più precisamente una frazione del paese di San Vito, paese che si sente spesso nominare dai personaggi proprio per questo motivo.

Un po’ signora Fletcher e un po’ Commissario Montalbano, il protagonista interpretato da Claudio Gioè, Saverio Lamanna, è nato dalla penna di Gaetano Savatteri nei diversi libri pubblicati da Sellerio Editore.

La fiction ha la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli.

Saverio dovrà ricostruirsi una vita dopo che un errore gli ha fatto perdere un importante lavoro al Ministero dell’Interno, ottenuto dopo anni di gavetta da giornalista.

Al ritorno a casa, però, lo aspetta una carriera da scrittore e, perché no, un improbabile fiuto per gli omicidi.

