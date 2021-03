Il Segreto puntate spagnole, Huertas e la sua impensabile scoperta

Il Segreto sta per giungere alla fine, prima però ci saranno incredibili colpi di scena. Huertas potrebbe aver trovato la tomba di Pepa. Emilia, nel frattempo farà sapere di essere ammalata, molto gravemente.

Il Segreto puntate spagnole, Puente Viejo distrutto, la confessione di Emilia



La fine della soap di Aurora Guerra si sta avvicinando a larghi passi e, dalle anticipazioni spagnole scopriamo che Puente Viejo verrà distrutto. Parecchi tra i nostri amati personaggi moriranno.

Francisca e Raimundo, questa volta, non ne usciranno vivi. Precedentemente, però, vedremo Emilia confidare ad Alfonso di soffrire di una grave malattia.

Il suo ritorno al paese, infatti, è dovuto alla voglia e necessità di trascorrere con la sua famiglia, il poco tempo che le rimane. Alla figlia di Raimundo, però, arriverà un importante telegramma che, le riaccenderà la speranza.

Puente Viejo verrà ricostruito dai suoi abitanti

Il Segreto magazine, che tratta a fondo gli eventi di Puente Viejo, ne rivela la distruzione quasi completa. La forte esplosione non risparmierà nessuno, i superstiti, però, non perderanno il coraggio.

Matias non vorrà lasciare la terra a cui è tanto legato, anche se, potrebbe rischiare la vita. Il capitano Huertas sarà colui che veglierà affinchè non vengano perpetrati saccheggi.

Emilia, per la disastrosa esplosione, finirà sotto le macerie. Alfonso, per fortuna, arriverà e la estrarrà dal mortale luogo. La sfortunata ex locandiera è però gravemente ammalata.

Pepa rimane un mistero anche dopo morta

Pepa, senza alcun dubbio, è stata la protagonista che tutti abbiamo amato. Nella soap Il Segreto è riuscita a conquistare il pubblico italiano per molti anni su Canale 5.

La sua è stata una storia d’amore molto dolorosa e travagliata. Tristan e la buona levatrice ci hanno commosso, fatto sognare e piangere. La sua morte rimane ancora misteriosa, dopo aver partoriti i suoi due figli di lei non si è più saputo nulla.

Un flashback, nelle stagioni de Il Segreto, hanno mostrato una contadina che ha trovato il corpo di Pepa e l’ha portato via. La tomba di Pepa, tra l’altro, è stata trovata vuota da Martin. era rimasto spiazzato nello scoprire che il loculo fosse vuoto.

Huertas visiterà con i suoi subalterni ogni terreno saccheggiato e troverà una lapide con delle incisioni. Agli occhi del militare sembreranno le generalità della sfortunata Pepa.

Alfonso ed Emilia rimarranno senza parole, quando verranno avvisati. Essi saranno pronti a visitare il luogo per capire se quella è davvero l’ultima dimora dell’amata Pepa.









