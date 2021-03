Isola dei famosi, è già antipatia tra Angela Melillo e Vera Gemma? La Melillo svela un aneddoto

Pare che tra Angela Melillo e Vera Gemma non scorra buon sangue già alla prima puntata dell’Isola dei famosi, ma giunge una rivelazione

La prima puntata dell’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi volge al termine e sono arrivate le prime nomination. I naufraghi sono stati convocati in palapa per nominare chi non ha suscitato particolare simpatia a primo impatto o chi è apparso più “debole” nel affrontare l’avventura sull’Isola. Pare che tra due naufraghe ci sia già dell’attrito: si tratta di Vera Gemma e Angela Melillo.

Gemma infatti ha nominato Angela, dichiarando: “Non mi fa stare calma. Mi agita è una parola grossa. Mi irrita“. Quando è arrivato il turno di Angela, la conduttrice Ilary ha chiesto per quale motivo l’attrice ce l’avesse così tanto con lei. La showgirl è rimasta piuttosto stupita dalla dura stoccata di Vera, poiché le aveva dichiarato in albergo che non l’avrebbe mai nominata.

A quel punto, è intervenuto Tommaso Zorzi che ha dichiarato: “Vera di nome e di fatto… una vera falsa“. Ilary ha poi chiesto ad Angela se ci è rimasta male per la nomination di Vera e per l’affermazione. La Melillo ha replicato dichiarando che il suo pensiero su Gemma non cambia e che abbastanza tranquilla. La conduttrice ha concluso con: “Angela di nome e di fatto”. Insomma, che cosa accadrà tra le due naufraghe? Ci saranno scintille oppure un confronto chiarificatore? Non rimane che attendere le prossime puntate.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui