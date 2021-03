Ecco chi è Eduardo Scarpetta Junior, età e carriera del noto attore figlio e nipote d’arte

Eduardo Scarpetta Junior è un giovane attore, soprattutto noto perché discende da una celebre famiglia di teatranti, il suo trisnonno era il famoso Eduardo Scarpetta.

L’attore è nato il 14 aprile 1993 a Napoli, in più occasioni ha fatto sapere che la recitazione era nel suo destino. Oltre al trisnonno e al bisnonno Vincenzino anche il padre Mario lavorava nel mondo del teatro e del cinema. Recitò insieme al padre quando aveva solamente nove anni.

Sin da giovanissimo Eduardo Scarpetta Junior ha studiato recitazione. Dopo aver studiato al Centro sperimentale, l’attore ha iniziato a fare provini in televisione. A detta sua il suo primo amore è però il teatro.

Tanti sono i ruoli che ha ricoperto in teatro, in televisione ha invece esordito nel 2018 con la fiction Capri-Revolution. A renderlo maggiormente noto, non solo in Italia ma anche all’estero, è stato però il ruolo di Pasquale Peluso nella serie tv L’amica geniale in onda sulla Rai.

Stasera andrà in onda il film Carosello Carosone, dedicato a Renato Carosone, nel cast ci sarà anche Eduardo Scarpetta Junior nei panni di protagonista. L’attore al momento sta prendendo parte alle riprese de La donna per me, reciterà anche nella terza stagione de l’Amica geniale. Forse farà anche parte del cast di Qui rido io, film dedicato al suo trisnonno.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dal gossip e dai riflettori.

Eduardo Scarpetta Junior sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 18 marzo 2021 su Rai Uno.

Prossimamente sarà forse nel cast del film dedicato al suo trisnonno, Qui rido io. Tornerà quindi a lavorare con il regista Mario Martone e affiancherà un altro gigante del cinema italiano e partenopeo, Toni Servillo.

