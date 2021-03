Uomini e Donne e Amici non vanno in onda il 18 marzo: ecco il motivo

Sospesa la messa in onda dei programmi Uomini e Donne e Amici: svelato il motivo

Oggi, giovedì 18 marzo 2021, i programmi Uomini e Donne e Amici non andranno in onda. La motivazione? E’ la Giornata Nazionale delle vittime del Covid-19, quindi, hanno sospeso la messa in onda dei due programmi Mediaset, perché registrati e non hanno la possibilità di inserimento di uno spazio commemorativo. Stando a quanto riporta Davide Maggio, la decisione dei piani alti è quella di produrre un cappello di puntate già pronte.

Al posto di Uomini e Donne alle ore 14: 45 andrà in onda una doppia puntata la saop Una vita. Stessa situazione anche per il daytime di Amici: alle ore 16:10 verrà trasmessa su Italia 1, la serie televisiva CSI Miami.

Mediaset, infatti, ha fatto sapere in un comunicato che “18 marzo 2021 commemora Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus’ con la massima intensità per non dimenticare chi non c’è più e per sensibilizzare sull’emergenza sanitaria che continua”.

Sempre all’interno del comunicato, la rete ha informato che durante la giornata verrà trasmesso un contenuto video di 30 secondi, ‘La memoria non si spegne’ , riservato a chi non ce l’ha fatta per colpa della pandemia. Inoltre, andrà in onda in alcune trasmissioni un breve video intitolato “Il ricordo di chi vivrà per sempre”.

Non solo: le trasmissioni in onda e anche i telegiornali dovranno dedicare momenti di silenzio assoluto per lanciare il messaggio della Giornata in modo più risonate possibile.

Mediaset ricorda domani le vittime del Covid. pic.twitter.com/kC8DHlfOWG — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 17, 2021

