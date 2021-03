Can Yaman e Ozge Gurel protagonisti di Mr. False, quando esce in Italia?

Can Yaman è molto amato in Italia e nel mondo intero. In Italia sta per arrivare una sua nuova soap che interpreta con Ozge Gurel. Il titolo è

Mr False ( Bay Yanils), scopriamo insieme il cast e la trama. Canale 5 trasmeterà la soap con l’affascinante attore e l’amatissima Ozge Gurel.

Can Yaman e Ozge Gurel in Mr. False: ecco la data di inizio

Tra le soap che l’affascinante attore Can Yaman interpreterà e presenterà in Italia c’è Bay Yanils, il cui titolo sarà Mr False. Durante la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno 2020, è stata girata e trasmessa in Turchia nell’autunno.

I fan non si devono preoccupare, Can Yaman e Ozge Gurel, verrà trasmessa anche da Canale 5. Per ora va in onda sul canale privato Fox TV.

Conosciamo già i protagonisti principali: Ozge Gurel, meravigliosa attrice in Cherry Season e Bitter Sweet. Can Yaman ha interpretato, inoltre, Can Divit in Daydreamer, le ali del sogno.

Mr False dovrebbe arrivare in Italia per la fine del mese di maggio 2021. Come accade solitamente ogni anno, il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne andrà in pausa. Di ufficiale, da parte di Mediaset, non c’è ancora nulla.

Il cast della soap opera turca Mr False è molto vario, si preannuncia un nuovo successo. Alcuni degli interpreti sono: Cemre Gümeli impersonerà Deniz Koparan, Suat Sungur nelle vesti di Ünal Yilmaz e Gürgen Öz alias Levent Yazman.

Mr False, trama

Özgur, un giovane e affascinante oltre che ricco proprietario di un ristorante, sceglie il lavoro da barista. Interpretato da Can Yaman, vive una vita agiata, abita in una casa vicina alla dolce e bella Ezgi (Ozge Gurel) e non crede assolutamente all’amore.

La ragazza ha subito tante delusioni, con incontri e relazioni rivelatesi sbagliate. Ezgi cerca il vero amore e vorrebbe arrivare al matrimonio.

Ozgur deciderà di aiutarla e di insegnarle ogni strategia per conquistare l’uomo dei suoi sogni. Il giovane, come si poteva sospettare, finirà innamorato, senza scampo!

