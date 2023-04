Isola dei Famosi 17, siete pronti? I partecipanti e le pillole de La Velenosa sul cast

Lunedì 17 aprile torna su Canale 5 l’Isola dei Famosi, e vi dico la verità dopo sei mesi di GF Vip non è che sono proprio felicissima. Il GF Vip mi ha succhiato tutte le energie, ma prometto che come sempre sarò sul pezzo. Diciamo che anche il cast non è che mi mette molta curiosità, però spesso quando si parte con questa idea poi sorprende. Speriamo bene. Oggi, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Ilary Blasi, ha spiegato che i naufraghi saranno divisi in tre tribù. In una ci saranno le coppie, in una solo le donne e nell’ultima solo gli uomini. I naufraghi saranno

• MARCO PREDOLIN

• FIORE ARGENTO

• ANDREA LO CICERO

• CORINNE CLERY

• PAOLO NOISE

• MARCO MAZZOLI

• HELENA PRESTES

• PAMELA CAMASSA

• CHRISTOPHER LEONI

• NATHALY CALDONAZZO

• ALESSANDRO CECCHI PAONE

• SIMONE ANTOLINI

• CLAUDIA MOTTA

• CRISTINA SCUCCIA

• ALESSANDRA DRUSIAN

• FABIO RICCI

Ora, io che sono una boomer ne conosco giusto tre o quattro, ma ovviamente mi sono documentata sugli altri. Abbiamo modelli, ex partecipanti a Miss Mondo, ex partecipanti ad altri reality, insomma la solita minestra. Non c’è un nome che attiri la mia attenzione, e raramente succede. Di solito almeno ce n’è uno che dico “ah questo mi piace”. Qua no. Diciamo che non trovo male Pamela Camassa e spero nel remake de la Talpa, quando partecipò e il compagno Filippo Bisceglia andò a riprendersela perché le mancava. I Jalisse francamente mi spiace vederli qui perché la trovo un po’ una sconfitta per loro doversi abbassare a fare un reality del genere. Helena Presetes, se si comporta come a Pechino Express, dove non la sopportavano neanche gli autoctoni, dura da Natale a Santo Stefano. Io sono terrorizzata per Corinne Clery, che avrà sicuramente lo spirito di una ventenne ma ha 76 anni all’anagrafe. L’Isola non è il GF che ai più avanti negli anni dà anche la camera privata, qua deve soffrire come gli altri. Resisterà? Predolin visto i precedenti speriamo non bestemmi e la Caldonazzo ho paura diventi più magra di Giaele De Donà con questa esperienza. Ora, facendo per un attimo la seria, non mi piacciono tre concorrenti da subito. La coppia Cecchi Paone e fidanzato, ma non per la coppia, ma perché Cecchi Paone ha già fatto l’isola e sappiamo il carattere che ha. Quando non ne può più lui prende e se ne va. In più dice che partecipa per dare esempio di inclusione con la sua coppia, ma a me tutto fanno pensare tranne che a quello. Scusate ma lui stesso in un’intervista ha detto che non sa se è una storia che può durare, che Simone è troppo giovane e compagnia bella e mò vuole dare l’esempio? Ma per favore. Mediaset ha dato nuove linee ai reality come sappiamo. Si è partiti dal GF Vip e si continuerà con l’Isola dei famosi. Per questo quattro concorrenti dati per certi alla fine non sono partiti, bloccati da queste direttive: l’avvocato Luca Di Carlo, Gianmaria Sainato, Gianmarco Onestini e le gemelle Serena ed Elga Enardu. Non capisco però perché includere la coppia Marco Mazzoli e Paolo Noise, perché loro sono veramente tremendi nel linguaggio, veramente volgari. Spesso hanno fatto discorsi molto criticati al limite della censura, eppure i vertici Mediaset gli hanno dato il via libera. Tra l’altro hanno sempre insultato e offeso chi partecipava ai reality, hanno sempre detto che mai avrebbero partecipato e invece…

Ultima concorrente che non mi entusiasma è l’ex suor Cristina. Sarò prevenuta ma ai miei occhi ha perso credibilità mi spiace.

In studio insieme a Ilary ci saranno come opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Sono sincera mi mancherà un sacco Nicola Savino che la scorsa edizione mi ha fatta morire dal ridere. Inviato invece sempre lui, il mitico Alvin. Scaldate i motori che martedì ci si rivede con la mia opinione sulla prima puntata: io sono pronta e voi?

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti