Chi è Cicelys Zelies, Madre Natura di Ciao Darwin 8: Giuliette contro Messaline. Età, biografia e curiosità

Cicelys Zelies sarà la Madre Natura della puntata in replica di stasera di Ciao Darwin 8 – Giuliette contro Messaline. Ecco alcune curiosità su di lei.

Cicelys Zelies, Madre Natura: età, curiosità e vita privata

Cicelys è una modella cubana con un profilo ufficiale Instagram da oltre 72 mila followers.

Nata il 15 marzo 1983 a L’Avana (Cuba), Cicelys è del segno zodiacale dei Pesci. Giovanissima, arriva in Italia, per inseguire il suo sogno di diventare una modella famosa e ci riesce alla grande.

Infatti, inizia a sfilare per Rocco Barocco. Il salto di qualità arriva quando è ospite proprio di Paolo Bonolis per Il Senso della Vita. Da lì, il passo in Mediaset è breve, con Domenica Live e Chiambretti Night, fino alla sua apparizione come Madre Natura di stasera a Ciao Darwin 8.

Partecipa anche a diversi video musicali, tra cui Bosseggiando di Guè Pequeno.

Dal 2017, è sposata con il dj e musicista napoletano Diego Taiani, da cui ha avuto una figlia, Tayrah. Per la Festa del Papà, ha pubblicato un post su Instagram proprio per loro.

Leggi anche => Chi è Jenny Watwood, Madre Natura di Ciao Darwin 7: età, biografia e curiosità

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui