Cotto e Mangiato ricetta del 19 marzo 2021: biscotti ripieni al mascarpone e al cioccolato

Biscotti ripieni al mascarpone e al cioccolato. Ecco la ricetta di Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

200 grammi di farina

50 grammi di fecola di patate

100 grammi di burro

Lievito per dolci

150 grammi di zucchero

250 grammi di mascarpone

Crema di cioccolato fondente

Granella di nocciole

Latte

Vaniglia

Procedimento

In una terrina mischiare farina, fecola e burro aggiungere lo zucchero e il lievito. Creare un panetto e mettere a riposare in frigo. Intanto prepara la crema unendo mascarpone zucchero a velo e qualche goccio di latte. Inserire la vaniglia e mescolare bene. Prendi il panetto ottieni dei biscotti e cuoci a 180 gradi per qualche minuto. Quando saranno cotti spalmare prima il cioccolato poi il mascarpone e chiudere a sandwich. Passare nella granella di nocciole.

