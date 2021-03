Ecco chi è Jessica Morlacchi, età, carriera e vita privata della cantante che divenne nota in passato con la band ‘Gazosa’

Jessica Morlacchi è una cantante, in passato è stata la leader della band Gazosa, decise poi di abbandonare il gruppo per proseguire la sua carriera come solista.

La cantante è nata il 17 luglio 1987 a Roma, sin da piccola manifestò la sua passione per la musica. All’età di 7 anni prendeva già lezioni di basso, iniziò poi a studiare canto.

Jessica Morlacchi fondò la band Eta Beta nel 1998, il nome di questa cambiò poi in Gazosa. Insieme alla band quando aveva 13 anni si è esibita al Festival di Sanremo con il brano Stai con me. Il gruppo si è sciolto nel 2003, la cantante iniziò a soffrire di depressione. Ne è uscita dopo 12 lunghi anni, ad aiutarla molto è stata anche la musica.

Nel 2005 ha duettato con Masini al Festival di Sanremo con il brano Il mondo dei sogni. L’anno successivo ha firmato un contratto con l’etichetta MBO, ha poi pubblicato il suo primo singolo da solista Un bacio senza fine. Il suo ultimo album, Cadillac, è uscito il primo luglio 2019.

La cantante ha partecipato nel 2014 a The Voice of Italy, ha poi partecipato a Ora o mai più con il suo singolo Senza ali e senza cielo. Nel 2019 Jessica Morlacchi ha partecipato a Tale e Quale Show, dove si è aggiudicata il quarto posto. Nell’edizione del 2020 ha preso parte al torneo dei campioni del programma.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, la cantante è sempre stata riservatissima, preferisce mantenere lontana dai riflettori la sua sfera personale.

Jessica Morlacchi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 19 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

