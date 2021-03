Chi è Serena Rossi, l’attrice che sta conquistando la Rai?

Ecco chi è Serena Rossi, età, carriera e vita privata della nota attrice, cantante e conduttrice

Serena Rossi è una famosa attrice, conduttrice e cantante, da poco ha conquistano un successo incredibile con il suo ruolo di protagonista nella fiction Rai Mina Settembre.

L’attrice è nata a Napoli il 31 agosto 1985. Il suo esordio in televisione risale al 2003, quando ha recitato nella soap opera Un posto al sole in onda su Rai Tre. Un ruolo che le ha permesso di ottenere non poco successo, tanti i ruoli ottenuti a teatro e in televisione in altre serie tv.

Nel 2006 ha pubblicato il suo primo EP “Amore che“, l’anno dopo ha debuttato al cinema con “Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore“. Sempre nel 2007 Serena Rossi ha recitato nella famosa fiction Il commissario Montalbano, l’anno successivo ha invece recitato in Ho sposato uno sbirro. L’abbiamo vista nel cast di Che Dio ci aiuti nel 2011, l’anno dopo ha recitato in R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti nei panni della cattiva Anita Cescon. Sempre nel 2012 è tornata sul grande schermo con Al posto tuo e Troppo napoletano.

Serena Rossi ha dato la sua voce ad Anna nel 2013 nel film Disney Frozen – il regno di ghiaccio. L’anno dopo ha partecipato a Tale e Quale Show, fu lei la vincitrice della quarta edizione del talent. L’attrice ha recitato nel 2015 nella fiction Squadra Mobile, due anni dopo l’abbiamo vista nel film Il coraggio di vincere.

Nel 2018 si è esibita al Festival di Sanremo insieme ad Renzo Rubino con il brano Custodire. L’anno dopo ha vestito i panni di ospite durante la Kermesse musicale. Nello stesso anno è stata la protagonista di Io sono Mia.

Nei mesi scorsi ha conquistato un successo incredibile con la fiction Mina Settembre. Da poco ha co-condotto la finale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Attualmente Serena Rossi sta conducendo il nuovo show Canzone segreta su Rai Uno.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attrice è legata sentimentalmente dal 2008 all’attore Davide Devenuto. I due si sono conosciuti e innamorati durante le riprese di Un posto al sole. Tra alti e bassi ad oggi sono più innamorati che mai, dal loro amore nel 2016 è nato il figlio Diego.

Serena Rossi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 19 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

