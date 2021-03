Una Vita anticipazioni spagnole: Maite e Camino fanno l’amore

Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) e Camino Pasamar (Aria Bedmar) sono unite dall’arte ma non solo. La pittrice dovrà scontrarsi con ciò che prova per l’amica che diverrà sua allieva. Sarà un amore omosessuale, il loro, una relazione vietata e scandalosa nell’anno 1913.

Una Vita anticipazioni spagnole: Maite e Camino si lasceranno andare ai sentimenti

Camino e Maite, come sappiamo, sono due donne accomunate dall’amore per l’arte. Già abbiamo visto che tra di loro non ci sarà solo amicizia, si instaurerà un rapporto d’amore, scabroso per l’epoca in cui è ambientata la soap.

Durante una lezione di pittura, le due saranno più vicine del solito. La Zaldua capirà di provare un sentimento particolare per la giovane Pasamar, cercherà però di frenare il suo entusiasmo.

Nel quartiere spagnolo ricco e borghese, la vita di entrambe sarebbe finita nello squallore e tutti avrebbero criticato la relazione, escludendo le artiste, per le idee troppo “innovatrici”.

Maite farà il possibile per tenere a debita distanza Camino, arrivando a lasciare Acacias e a recarsi in Francia, per del tempo. La donna si giustificherà dicendo di dover occuparsi della madre.

In seguito, tornata nel ricco quartiere, deluderà la Pasamar, a cui suggerirà di non vedersi più, per non creare scandalo.

Una Vita anticipazioni: Felicia affronta Maite

La figlia di Felicia non si rassegnerà alla volontà dell’amica, diverrà triste e nervosa, per la paura di rimanere lontana dal suo amore. La madre noterà il cambiamento di comportamento e deciderà di recarsi ad affrontare Felicia.

La ristoratrice intuirà che la figlia sta soffrendo per non avere vicino Maite e si recherà dalla Zaldua per chiarire la situazione. Felicia vive la sua epoca e non ha mai tollerato, pure accettandolo che la figlia fosse un’allieva della pittrice.

Maite verrà incolpata di avere trasmesso a Camino pensieri indipendenti e troppo “progressisti”. Felicia terrà a sottolineare che ogni donna dovrebbe sposarsi e badare alla famiglia e ai figli.

Maite, delusa e scoraggiata dalle parole di Felicia, penserà di lasciare Acacias per sempre. Camino scoprirà le intenzioni dell’amica e farà il possibile per farla rimanere.

La Pasamar andrà da Maite e le dichiarerà nuovamente di amarla. Un bacio, romantico e appassionato unirà le bocche delle due donne che faranno, per la prima volta l’amore, con la esplicita volontà di stare insieme per sempre.

Felicia cercherà un fidanzato per Camino, Maite suggerirà alla Pasamar di fingere con la madre e non opporsi ad incontri con i pretendenti che le verranno presentati.

Presto sapremo da altre anticipazioni spagnole di Una Vita, se l’espediente ha funzionato!

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui