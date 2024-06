Segreti di famiglia, quante puntate sono? Su quante stagioni? Trama, cast e curiosità

Per l’estate 2024, Canale 5 ha arricchito il suo palinsesto con la soap opera turca “Segreti di famiglia” (titolo originale: “Yargi”), un successo trasmesso originariamente sulla rete Kanal D dal 2021 al 2024. Questo thriller psicologico e poliziesco, caratterizzato da numerosi colpi di scena, ha conquistato il pubblico in patria e si prepara a fare lo stesso anche in Italia. Scopriamo insieme di cosa parla questa serie, il cast, alcune curiosità e quante puntate e stagioni ci attendono.

Trama della soap segreti di famiglia

“Segreti di famiglia” segue le vicende di Ilgaz Kaya, un procuratore di alto profilo noto per la sua integrità e dedizione alla giustizia. Figlio maggiore del capo della polizia Metin Kaya, Ilgaz è fermamente convinto che la verità debba sempre prevalere. La storia si complica quando il fratello minore di Ilgaz viene coinvolto in un caso di omicidio. Per difenderlo, Ilgaz si rivolge a Ceylin Erguvan, una giovane e audace avvocatessa con un approccio non convenzionale. Nonostante le loro differenze, Ilgaz e Ceylin iniziano a collaborare per scoprire la verità, svelando una rete di misteri che coinvolge entrambe le loro famiglie.

Cast e Curiosità

Il cast di “Segreti di famiglia” è guidato da Kaan Urganc?o?lu, che interpreta il procuratore Ilgaz Kaya. Urganc?o?lu è noto al pubblico per il suo ruolo nella soap “Endless Love”. Al suo fianco, P?nar Deniz interpreta Ceylin Erguvan, una brillante avvocatessa. La serie vede anche la partecipazione di altri attori noti nel panorama televisivo turco, come Hüseyin Avni Danyal nel ruolo del capo della polizia Metin Kaya. Un elemento interessante della serie è il modo in cui bilancia momenti di alta tensione con risvolti melodrammatici, mantenendo sempre alta l’attenzione del pubblico.

Quante Puntate Sono e Quante Stagioni

“Segreti di famiglia” è composta da 95 episodi nella versione originale turca, ognuno della durata di circa 140 minuti, distribuiti su tre stagioni. In Italia, come spesso accade con le produzioni turche, gli episodi vengono suddivisi in segmenti più brevi, di circa 45-50 minuti ciascuno, portando il totale a 285 episodi per il pubblico italiano. La programmazione su Canale 5 prevede la trasmissione di tre episodi a settimana, a partire dal 16 giugno 2024. Questo ritmo potrebbe estendere la durata della serie per circa 95 settimane, anche se è possibile che la rete modifichi la programmazione in base al gradimento del pubblico