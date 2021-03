Chi è Erminia Ferrari, la moglie del noto attore Nino Manfredi?

Ecco chi è Erminia Ferrari, nota soprattutto per essere stata la moglie del famoso attore Nino Manfredi

Erminia Ferrari è stata la moglie del famoso e stimato attore, sceneggiatore e regista Nino Manfredi.

Anche lei ha fatto parte del mondo dello spettacolo, ma non sono molte le informazioni che si conoscono sul suo conto. È nata a Taormina il 4 novembre del 1931, per molto tempo ha vissuto insieme alla sua famiglia in Libia e in Etiopia.

Nel 1950 si è trasferita a Roma dove ha intrapreso la carriera di indossatrice. Con il passare del tempo divenne però una costumista e scenografa. Spesso la donna lavorava insieme al marito.

Per quanto riguarda la sua vita privata quella con Nino Manfredi è stata la storia più importante e lunga della sua vita. I due convolarono a nozze il 14 luglio 1955, rimasero insieme fino al giorno della morte dell’attore nel 2004. Dal loro amore sono nati tre figli, Luca, Roberta e Giovanna.

Erminia Ferrari ha amato davvero moltissimo Manfredi, al punto da perdonare molte sue scappatelle. Da una storia clandestina l’attore ha avuto anche una figlia, lei però lo perdonò anche in quella occasione.

Va in onda stasera su Rai Uno In arte Nino, film dedicato a Nino Manfredi. In passato è stato uno degli attori più noti e amati del cinema italiano.

Sara Fonte

