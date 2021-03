Chi è Lorraine Bracco, la protagonista della puntata di stasera di La Mia Casa a 1 € su Real Time

Lorraine Bracco è la protagonista di stasera di Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro. La puntata andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Real Time. Anticipazioni sulla puntata di oggi 20 marzo e curiosità su di lei.

Chi è Lorraine Bracco?

Lorraine Bracco è nata il 2 ottobre 1954 a New York e ha origini italiane. La donna inizia la sua carriera a Hollywood nel 1979. la sua carriera ha una volta internazionale negli anni Ottanta e Novanta. Infatti, partecipa a film come:

Chi protegge il testimone;

I Soprano;

Quei bravi ragazzi.

Questa sera sarà la protagonista di Real Time nel programma Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1€. La puntata andrà in onda alle ore 21.25 e per Lorraine sarà un modo per staccare da Hollywood.

La mia casa a 1 euro: anticipazioni puntata

Lorraine Bracco ha acquistato una casa a 1 euro nel Comune di Sambuca, in provincia di Agrigento. Sa già che dovrà affrontare una dura ristrutturazione, ma la casa avrà un aspetto completamente nuovo!

Sono convinta che la vita sia un’avventura. Quando ho letto l’articolo sulle case a 1 euro a Sambuca, non ho esitato: ho preso un aereo e ne ho acquistata una. Sono molto contenta di essere qui, di conoscere e lavorare con le persone del luogo, di stare insieme a loro. Voglio rendere omaggio alla mia famiglia, che ha origini Siciliane Lorraine Bracco

Lorraine ha anche un profilo ufficiale Instagram, con tutte le novità su di lei, da oltre 23mila followers.

