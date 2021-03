Indiana Jones festeggia i 40 anni da ‘I Predatori dell’Arca Perduta’ con un’esclusiva raccolta 4K UHD

Indiana Jones sta finalmente ottenendo l’aggiornamento a cui è sempre stato destinato.

Tutti e 4 i film, ‘I Predatori dell’Arca Perduta‘, ‘Il Tempio Maledetto’, ‘L’Ultima Crociata’ e ‘Il Regno del Teschio di Cristallo’, saranno ora disponibili per il pubblico nel livello di dettaglio per cui sono sempre stati pensati, almeno fino a quando non arriverà qualcosa di meglio. La Paramount ha annunciato la nuova raccolta in 4K UHD per commemorare il 40° anniversario de ‘I predatori dell’Arca Perduta‘, aggiungendo il commento “aspetta, sono davvero passati 40 anni?“

Sotto l’approvazione di Steven Spielberg stesso, i film sono stati restaurati dai loro negativi originali, permettendo livelli di dettaglio ineguagliati da qualsiasi altra versione della serie. A parte questo, la leggendaria divisione Skywalker Sound della Lucasfilm si è occupata della rimasterizzazione audio, remixando ognuno dei film per la massima qualità sotto la supervisione dell’altrettanto rinomato Ben Burtt.

La collezione completa dei film in Indiana Jones 4K sarà disponibile dall’8 giugno 2021.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui