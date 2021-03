Pillole velenose sull’Isola: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 1

È iniziata l’isola e passata la prima settimana possiamo già fare i primi bilanci. Io amo Ilary Blasi! Amo la sua spontaneità e il suo dire tutto quello che le passa per la testa. Lei è una che non si fa mettere i piedi in testa, chiunque si trovi di fronte. Poi è ironica e simpatica. Trovo stupendi anche i due opinionisti, Iva Zanicchi simpaticissima e sempre con la battuta pronta, Tommaso Zorzi irriverente e pungente. Passata la prima settimana non ho ancora un preferito, ma devo dire che 2 sicuramente sono i perfetti naufraghi, che si danno da fare e che organizzano le giornate a tutti sull’isola: Gills Rocca e Elisa Isoardi. Loro sono i leader delle loro squadre e li trovo , almeno per ora davvero in gamba. Per quanto riguarda la simpatia invece, non mi dispiace Awed e involontariamente comico trovo Paul Gascoigne. Quest’ ultimo non capisce nulla, non parla mezza parola di italiano ed è totalmente incomprensibile.

Non so gli autori che dinamiche sperano possa creare visto che veramente non si capisce nulla, di quello che succede sull’isola. Chi invece mi piace meno per ora, so di essere impopolare perché ho letto che piace a molti, è Vera Gemma. Belle le persone veraci e autentiche, ma per me non quelle ineducate e che si credono le mejo. Sicuramente è portatrice sana di trash e la terrei a lungo sull’isola, ma io non la trovo così simpatica. Un altro che già non tollero è Akash Kumar, lui è i suoi 1000 nomi, fanno concorrenza ad Adualinda???. Arrogante, saccente, montato e si crede il Dio in terra. A parte che, voi capite quando parla??? Io non capisco un discorso che sia uno… Quando Poi, giovedì in puntata ha avuto il coraggio di dire che a lui non piace il trash e non vuole partecipare a siparietti trash, dopo che Tommaso gli aveva semplicemente fatto una domanda sui suoi tanti nomi, sono scoppiata a ridere, ma con le lacrime. Può uno che sta partecipando ad un reality trash, che ha partecipato a ciao Darwin e a Temptation Island, dire di non amare il trash????????Ultima cosa io amo follemente Parasite Island, amo follemente quei due poracci con il loro cayucco. Io amo follemente Fariba e Ubaldo. Loro sono il trash divertente che amo.

Io farei 2 ore di trasmissione solo con loro in mezzo al mare che si ribaltano infinite volte dal cayucco???

Per ora è tutto, alla prossima. Baci Velenosi

